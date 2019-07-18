İzmir’de 8 kişiye PKK/KCK gözaltısı

İzmir’de PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olup talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olup talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği yakalama ve arama kararıyla şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. İzmir’de yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda hakkında toplatma kararı olan yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

