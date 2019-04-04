İzmir’de 8 kişiye terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltı

İzmir’de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 8 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

