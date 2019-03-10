HABER

İzmir'de 8 Mart Mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 19:02 | Son Güncelleme

 KESK İzmir Kadın Meclisi ve İzmir Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle miting düzenledi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- KESK İzmir Kadın Meclisi ve İzmir Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle miting düzenledi.

Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda KESK İzmir Kadın Meclisi ve İzmir Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle miting düzenlendi. Miting öncesi Kordon'daki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Alana girişlerde güvenlik noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar alana, üst aramasından geçirilerek alındı. Kalabalık, meydanda şarkılar eşliğinde halay çekti. Miting alanında, lösemi hastası Öykü Arin için ilik nakli çağrısı yapıldı. Ardından KESK İzmir Kadın Meclisi ve İzmir Kadın Platformu adına basın açıklaması okundu.

Açıklamayı okuyan İlknur Alçelik Akikol, "Selam olsun, kadınlar özgürleşmeden toplum özgürleşemez diyerek mücadele eden kadınlar. Biz kadınlar ekonomik olarak ayakta durduğumuz sürece kadın özgürlüğünü daha fazla sahipleneceğiz. Kadın özgürlüğü sömürüsüz bir dünya demek. Kadın özgürlüğü savaşsız bir dünya demek. Kadın özgürlüğü demek, toplum özgürlüğü demek. Bu zorlu süreçte varlıklarını her zaman yanımızda hissettiğimiz, dayanışmalarından, yan yana duruşumuzdan her daim güç aldığımız tüm kadınlara selam olsun. Yaşasın kadın özgürlük mücadelesini yürüten tüm kadınlar" dedi.

Açıklamanın ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Yasemin Göksu'nun konseriyle miting sona erdi.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Bakan Ersoy Şile'de turizm işletme sahipleriyle bir araya geldiBakan Ersoy Şile'de turizm işletme sahipleriyle bir araya geldi
Kendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izledilerKendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izlediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Taksim'de ezana ıslıklarla terbiyesizlik yaptılar

Erdoğan: Taksim'de ezana ıslıklarla terbiyesizlik yaptılar

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izlediler

Kendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izlediler

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

Polisi alarma geçiren yolcu!

Polisi alarma geçiren yolcu!

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.