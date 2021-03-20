HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de 8 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmene tahliye

İzmir’de 8 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmene tahliye

20.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi’ndeki bir okulda, geçen yıl 8 kız öğrenciyi taciz ettiği iddialarıyla tutuklanan öğretmenin tahliyesine karar verildi.

İzmir’de 8 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmene tahliye

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi’ndeki bir okulda, geçen yıl 8 kız öğrenciyi taciz ettiği iddialarıyla tutuklanan öğretmenin tahliyesine karar verildi. Bergama Adliyesi’nde görülen dava sonrasında veliler, tahliye kararına tepki gösterdi.
2019 yılının Kasım ayında yaşanan olay, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi’ndeki bir okulda meydana geldi. Okulda görev yapan öğretmen E.S, 8 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Yargıya taşınan olayın 4’üncü duruşması, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava sonucunda mahkeme tutuklu yargılanan öğretmeni, içeride yattığı süreyi göz önüne alarak ve delil yetersizliği gerekçesiyle tahliye etti. Bu arada veliler, tahliyeye tepki gösterdi. Bergama Adliyesi önünde davayı izlemeye gelen bazı sivil toplum kuruluşları da öğrenci ailelerine destek oldu.
Öte yandan, dava, 4 Mayıs 2021 tarihine ertelendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile
Erdal Tercan'ın cezası onandıErdal Tercan'ın cezası onandı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Mülkiyeti alınan Gezi Parkı'yla ilgili İBB'den sert açıklama

İBB'den sert 'Gezi Parkı' açıklaması

Fatih Portakal'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı! "Ağlamak istiyorum artık"

İstanbul Sözleşmesi çıkışı! "Ağlamak istiyorum artık"

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına siyasilerden tepki

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine siyasilerden tepki

Yargıtay, eski AYM üyesi Erdal Tercan'ın cezasını onadı

Erdal Tercan'ın cezası onandı

Küçük çocuğun bağırsağından tam 19 tane mıknatıs çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi

Küçük çocuğun bağırsağından tam 19 tane mıknatıs çıktı!

Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası! 'Köpeğe mi tecavüz ediyorsun?' sorusuna 'git buradan' cevabı

Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.