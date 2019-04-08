İzmir'de 8 yıl sonra aydınlatılan cinayete ağırlaştırılmış müebbet

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, 2010'da kaybolduktan sonra Foça ilçesindeki ormanlık alanda geçen yıl kemikleri bulunan Mürüvvet Yaradılmış'ın öldürülmesine ilişkin, 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar emlakçı Ömür Gül ve eski eşi Şermin Kalafat ile maktulün tutuksuz yargılanan oğlu Okan Yaradılmış ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, geçen celse verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanıklardan Gül hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Kalafat hakkında "tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmek"ten 20 yıla kadar hapis cezası ve tutukluluklarının devamını talep etti, Yaradılmış'ın ise delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Mütalaayı kabul etmediğini belirten sanık Gül, suçu işlemediğini savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Söyleyeceği yeni bir şey olmadığını dile getiren Kalafat, önceki duruşmalarda her şeyi söylediğini aktararak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.