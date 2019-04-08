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İzmir'de 8 yıl sonra aydınlatılan cinayete ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 19:11 | Son Güncelleme

Çiğli ilçesinde 2010'da kaybolduktan sonra geçen yıl Foça ilçesindeki ormanlık alanda kemikleri bulunan Mürüvvet Yaradılmış'ın öldürülmesine ilişkin, 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı - Sanık Ömür Gül, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Şermin Kalafat "tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmek"ten 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Öldürülen kadının tutuksuz yargılanan oğlu Okan Yaradılmış beraat etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, 2010'da kaybolduktan sonra Foça ilçesindeki ormanlık alanda geçen yıl kemikleri bulunan Mürüvvet Yaradılmış'ın öldürülmesine ilişkin, 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar emlakçı Ömür Gül ve eski eşi Şermin Kalafat ile maktulün tutuksuz yargılanan oğlu Okan Yaradılmış ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, geçen celse verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanıklardan Gül hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Kalafat hakkında "tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmek"ten 20 yıla kadar hapis cezası ve tutukluluklarının devamını talep etti, Yaradılmış'ın ise delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Mütalaayı kabul etmediğini belirten sanık Gül, suçu işlemediğini savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Söyleyeceği yeni bir şey olmadığını dile getiren Kalafat, önceki duruşmalarda her şeyi söylediğini aktararak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Yaradılmış da beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gül'ü "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Kalafat'ı "tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık Yaradılmış'ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

- Olay

Çiğli ilçesinde yaşayan Mürüvvet Yaradılmış'ın (55), 23 Haziran 2010'da emlakçı Ömür Gül'le görüşmesinin ardından kaybolduğu iddia edilmişti.

Yaradılmış'ın kemiklerine 8 yıl sonra Foça ilçesindeki ormanlık alanda ulaşılmış, Gül ve eski eşi Şermin Kalafat ile kadının oğlu Okan Yaradılmış gözaltına alınmıştı.

Tutuklu sanıklar hakkında "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla dava açılmış, Okan Yaradılmış önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

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