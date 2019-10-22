İzmir’de 82 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesi Bademli açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 82 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 02.00 ve 04.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Dikili’nin Bademli açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen fark edildi. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 78 Suriye ve 4 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 82 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 82 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



