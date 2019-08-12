HABER

İzmir'de 83 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 10:16 | Son Güncelleme

İzmir'de 83 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 38'i çocuk 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Dikili ilçesi Bademli önü ve Hayıtlı Koyu'nda lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgelere, Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botlarda Afganistan uyruklu 38'i çocuk 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
Sokakta bulunan yaralı karabatak, tedavi sonrası doğaya bırakıldıSokakta bulunan yaralı karabatak, tedavi sonrası doğaya bırakıldı
Kamyonetin arkasına bağlı at arabasında tehlikeli yolculukKamyonetin arkasına bağlı at arabasında tehlikeli yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen göçmen izmir

En Çok Okunan Haberler

Bu araçlarda indirim var!

Bu araçlarda indirim var!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika! TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Edirne'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

Mobil radar tespit etti! Böyle yakalandılar

Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram

'Bir güncük izin alsa cennetten gelse'

Son dakika! Hakkari'de öldürülen terörist sayısı 4'e yükseldi

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.