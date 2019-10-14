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İzmir'de 83 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 09:15 | Son Güncelleme

İzmir'de 83 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - Dikili ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Madra Çayı ve Denizköy açıklarında 2 lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Durdurulan botlarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 27'si Somali, 48'si Suriye, 5'i Filistin, 2'si Mısır ve 1'i Afganistan uyruklu 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Dikili düzensiz göçmen izmir

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