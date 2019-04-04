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İzmir’de, 83 koyunluk sürü hırsızlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Menemen ilçesinde, arazide otlarken çalınan koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İzmir’de, 83 koyunluk sürü hırsızlığı

Davut CAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Menemen ilçesinde, arazide otlarken çalınan koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Olay, geçen salı günü saat 09.30 sıralarında Menemen ilçesine bağlı kırsal Karaorman Mahallesi’nde meydana geldi. M.E.G., kendisine ait olan 83 koyunu, evinin yakınlarındaki meraya salarak evine gitti. Yaklaşık 3-4 saat sonra geldiğinde hayvanlarını bulamayan M.E.G., durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, hayvanların Manisa il sınırı yakınlarında olduğu bilgisine ulaştı. Dün belirlenen yere giden jandarma ekipleri, başında herhangi biri beklemeyen hayvanları eksiksiz şekilde alıp, sahibine teslim etti. Sürünün kim ya da kimler tarafından çalındığının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
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İzmir’de, 83 koyunluk sürü hırsızlığıİzmir’de, 83 koyunluk sürü hırsızlığıİzmir’de, 83 koyunluk sürü hırsızlığıİzmir’de, 83 koyunluk sürü hırsızlığı

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