İzmir'de 85 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 85 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Uçburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Durdurulan botta 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Alaçatı Deliklikoy'da da lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 38 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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