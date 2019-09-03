HABER

İzmir'de 86 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 13:46 | Son Güncelleme

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde 86 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli Mahallesinde durdurdukları 34 BCK 739 plakalı minibüste Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen tespit etti.

Geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 3'ü de sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Seferihisar ilçesinde de jandarma ekipleri, Doğanbey Atatürk Mahallesi Sıcaksu mevkisinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda arama yapan ekipler, Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenleri ormanlık alana bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.T, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İki ilçede gözetim altına alınan toplam 86 düzensiz göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor 300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor
Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı 'Sivas Kongresi' 100 yaşındaCumhuriyet'in temellerinin atıldığı 'Sivas Kongresi' 100 yaşında
Rize’nin Derepazarı ilçesinde dün yaşanan selin yaraları sarılıyorRize’nin Derepazarı ilçesinde dün yaşanan selin yaraları sarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dikili düzensiz göçmen izmir Seferihisar

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İznik Gölü'ne simsiyah çorak su aktı

Nereden geldiği bilinmiyor! İznik Gölü'nde korkutan görüntü

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim

81 ilde dev denetim!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Suriye sınırında YPG'li tertöristler böyle görüntülendi!

Teröristlerde dikkat çeken silah! Böyle görüntülendiler

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.