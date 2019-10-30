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İzmir’de 87 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar, Çeşme ve Menderes ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 87 düzensiz göçmen, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir’in Seferihisar, Çeşme ve Menderes ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 87 düzensiz göçmen, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Kaçak geçişleri organize ettiği iddia edilen 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.
İzmir’in Seferihisar, Çeşme ve Menderes ilçelerinde 60 Afgan, 13 Orta Afrika, 11 Kongo ve 3 Senegal vatandaşı olmak üzere toplam 87 yabancı uyruklu şahıs ölüme yolculuk yapma hazırlığında yakalandı. Jandarma ekiplerinin operasyonunda ayrıca organizatör olduğu değerlendirilen 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yapılan açıklamaya göre organizatör olduğu değerlendirilen zanlıların gözaltı işlemlerinin ardından adli işlemlerinin de devam ettiği belirtildi. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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