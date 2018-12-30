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İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 20:41 | Son Güncelleme

İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı önlerinde 2 lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Botları durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 88 kişiyi yakaladı.

Kıyıya çıkarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen lastik bot

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