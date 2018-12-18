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İzmir'de 88 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 23:23 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 88 kaçak göçmen yakalandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 88 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Çeşme ilçesi Ali Bostan Koyu açıklarında lastik şişme bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botu durdurak 8'i çocuk, 9'u kadın 37 yabancı uyruklu göçmeni kıyıya getirdi.
Öte yandan, çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madra Çayı önlerinde ise 13'ü çocuk, 9'u kadın toplam 51 yabancı uyruklu göçmeni yakaladı. Toplamda yakalanan 88 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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