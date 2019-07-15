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İzmir'de 88 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollardan başka ülkelere gitmek isteyen 88 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 88 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollardan başka ülkelere gitmek isteyen 88 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Karaburun ilçesi açıklarında dün saat 01.00 sıralarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan kaçak göçmenler tespit edildi. Durdurulan lastik bottaki 22'si Afganistan, 9'u Kongo, 3'ü Senegal ve 3'ü Togo uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. 7'si erkek, 7'si kadın ve 23'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.
Aynı gün, Çeşme'deki Karaada güneyinde lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Saat 07.00 sıralarında durdurulan lastik bottaki 36'sı Suriye ve 15'i Kongo uyruklu olmak üzere toplam 51 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 16'sı kadın ve 21'i çocuk olan grup kıyıya getirildi.
İki ayrı lastik botta yakalanan toplam 88 kaçak, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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İzmir'de 88 kaçak göçmen yakalandıİzmir'de 88 kaçak göçmen yakalandıİzmir'de 88 kaçak göçmen yakalandı

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