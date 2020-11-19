HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de 890 litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir’de 890 litre kaçak içki ele geçirildi

19.11.2020 10:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karabağlar ve Dikili ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 890 litre kaçak içki ile alkollü içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.İzmir’de yasa dışı alkollü içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Karabağlar ve Dikili ilçelerinde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

İzmir’in Karabağlar ve Dikili ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 890 litre kaçak içki ile alkollü içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
İzmir’de yasa dışı alkollü içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Karabağlar ve Dikili ilçelerinde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabağlar ilçesi Yaylakent Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonda yaklaşık 780 litre kaçak şarap ele geçirdi. Ekipler, Dikili’nin Salihler Mahallesi’nde yaptığı operasyonda ise yaklaşık 110 litre kaçak şarap ile 110 adet boş içki şişesi ele geçirdi. Toplamda 890 litre kaçak şarabın ele geçirildiği operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Telsiz konuşmasına yansıdı! Artık talimatları da dinlemiyorlarTelsiz konuşmasına yansıdı! Artık talimatları da dinlemiyorlar
Instagram hesap dondurma ve kapatma nasıl yapılır?Instagram hesap dondurma ve kapatma nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Macaristan'da talihsiz gece...

Macaristan'da talihsiz gece...

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı

Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, süre verip uyardı: Daha sert tedbirler gelebilir

Bilim Kurulu Üyesi, süre verip uyardı: Daha sert tedbirler gelebilir

Kısıtlama kararlarının arından düğün saatlerinde değişiklik

Kısıtlama kararlarının arından düğün saatlerinde değişiklik

Samsun'da feci olay! Yangında ailesini yanmaktan kurtaran adam yanarak hastanelik oldu

Feci olay! Ailesini yanmaktan kurtardı, hastanelik oldu

Telsiz konuşmasına yansıdı! Teröristler artık talimatları da dinlemiyor

Telsiz konuşmasına yansıdı! Artık talimatları da dinlemiyorlar

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? Dikkat çeken açıklama

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.