HABER

İzmir'de, 9 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 18:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesindeki depoya jandarma tarafından yapılan operasyonda, 9 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.

İzmir'de, 9 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesindeki depoya jandarma tarafından yapılan operasyonda, 9 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin yakalanmamak için deponun dışına kamera sistemi kurdukları ve çevreyi gözledikleri ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Kaynaklar'daki Zafer Mahallesi'nde bulunan bir depoda, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 9 bin şişe sahte rakı, votka, viski ve şarap, 10 bin şişe kapağı, 1500 boş şişe, 40 bin sahte bandrol ve 15 bin litre kapasiteli 3 tank ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında C.H., A.K., G.K., Y.R., H.Z., H.L. ve U.Z. gözaltına alındı. Bu kişilerin, yakalanmamak için, deponun dışına kamera sistemi kurdukları ve bu sayede çevreyi gözledikleri ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin, buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de, 9 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildiİzmir'de, 9 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildiİzmir'de, 9 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildiİzmir'de, 9 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildi

PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
Motosiklet sürücüsü kaza yaptı ilk yardımına İBB hemşiresi koştuMotosiklet sürücüsü kaza yaptı ilk yardımına İBB hemşiresi koştu
Gelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildiGelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.