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İzmir’de 9 Eylül Coşkusu

09.09.2019 23:01 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşı’nın zafere uzanan son adımı niteliğindeki İzmir’in kurtuluşunun 97’nci yıldönümü gün boyu süren etkinliklerle kutlandı

İzmir’de 9 Eylül Coşkusu

Kurtuluş Savaşı’nın zafere uzanan son adımı niteliğindeki İzmir’in kurtuluşunun 97’inci yıldönümü gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Günün ilk etkinliği olan Zafer Yürüyüşü’ne binlerce İzmirli katıldı. 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı’nı taşıyan vatandaşlar, Türk ordusunun 9 Eylül 1922’de kente girdiği güzergahı kullanarak Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Marşlar eşliğinde ilerleyen korteje çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Soyer’den ayrışma ve kutuplaşma uyarısı

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk kondu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İzmir Valiliği önündeki törende atlı süvari birliklerinin 9 Eylül'de İzmir'e girişi ve Valilik binasında Türk bayrağını göndere çekişi canlandırıldı. Afyonkarahisar'dan getirilen Türk bayrağı ve toprak, Vali Ayyıldız'a teslim edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada 9 Eylül’ün sadece İzmir için değil, bütün Türkiye açısından çok önemli bir gün olduğunu vurguladı. Soyer, “9 Eylül, iktisatta ve siyasette, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yeni sözler söylemeye başladığımız gündür. İzmir ise, ilk kurşunu atarak Kurtuluş Savaşı’nı; işgalin bittiği gün ise Kuruluş Seferberliği’ni başlatan şehirdir” diye konuştu.

Soyer, “Kurtuluştan kuruluşa giden bu tarihi yürüyüşte, hiçbirimizin arasında siyasi uçurumlar yoktu. Farklılıklarımızı; ayrışmanın değil, bütünleşmenin, tek vücut olmanın gücü haline getirdik ve ülkemizi emperyalist devletlerin işgalinden hep birlikte kurtardık. Bugün yine aynı şiarla, İzmir’i ve ülkemizi ayrışma ve kutuplaşmalardan arındırarak; birlikle, bütünlükle, ortak vicdan ve akılla geleceğe taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Süvarilerden ve havacılardan gösteri

Soyer’in konuşmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Dansları ve Ritim Topluluğu harmandalı gösterisi yaptı. İBB Çok Sesli Çocuk Korosu ile İZFES ve Solistler konseri ile devam eden program 9 Eylül şiirleriyle devam etti.

Etkinlikler, süvari birliklerinin geçişi ve uçuş gösterileriyle sürdü. Dünyanın sekiz süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları ve "Dünyanın En İyi Gösteri Uçuşu" ödülü sahibi SoloTürk ekiplerinde görev alan pilotlar, kurtuluşun yıl dönümüne özel programla İzmir semalarını kırmızı beyaza boyadı. Zafer coşkusunu yaşamak ve kutlamalara ortak olmak isteyen binlerce İzmirli, gökyüzünde adeta dans eden Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün yaklaşık bir saatlik gösterisini hayranlıkla seyretti.

Kutlamalara süvari birliğinin Kordon’dan geçişi de başka bir renk kattı. 9 Eylül 1922 gününde olduğu gibi atlarıyla Kordon’a çıkan süvari birliğinin geçişini halk alkışlarla karşıladı. Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasında kısa bir gezinti yapan süvariler, kendilerine büyük ilgi gösteren İzmirlilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikler daha sonra düzenlenen Fener Alayı’yla devam etti.

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