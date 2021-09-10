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İzmir’de 9 Eylül Coşkusu

10.09.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtuluş Savaşı’nın zafere uzanan son adımı niteliğindeki İzmir’in kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü, kentte coşkulu kutlamalara sahne oldu. Geçen yıl Corona virüsü salgını gölgesinde geniş katılımla yapılamayan etkinliklere, bu yıl İzmirliler akın etti

İzmir’de 9 Eylül Coşkusu

Kurtuluş Savaşı’nın zafere uzanan son adımı niteliğindeki İzmir’in kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü, kentte coşkulu kutlamalara sahne oldu. Geçen yıl Corona virüsü salgını gölgesinde geniş katılımla yapılamayan etkinliklere, bu yıl İzmirliler akın etti. Gün boyu süren kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan geleneksel Zafer Yürüyüşü’yle başladı.

350 metre uzunluğundaki dev bayrağı taşıyan binlerce İzmirli, Türk Ordusu’nun 9 Eylül 1922'de kente girdiği güzergahı kullanarak Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Bedri Serter, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Kani Beko, Özcan Purçu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, MHP İzmir Milletvekili Tamer Karaosmanoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda vals ve zeybek aynı sahnede

Büyükşehir Belediyesi bandosunun eşlik ettiği yürüyüşün ardından, Cumhuriyet Meydanı’nda tören yapıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Programda konuşan Soyer, 99 yıl önce bugün İzmir'in işgalden kurtulduğunu, ülkede tam bağımsız ve hür bir yaşamın kapısının aralandığını söyledi. Soyer, “9 Eylül, sadece bir şehrin esaretten kurtuluşunun değil, aynı zamanda bir milletin omuz omuza verdiği mücadelenin, yani umudun tarihi oldu” dedi.

Törende, Büyük Taarruz Bisiklet Turu ekibi Afyonkarahisar’dan getirdikleri Türk Bayrağı ve şehitlik topraklarını, Başkan Soyer'e verdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu'nun zeybek, bendir dansı, Karadeniz, Ritim Show, Kafkas dansları, vals ve tango gösterileriyle sürdü.

Konak Meydanı’nda da temsili bayrak töreni düzenlendi. Törende, İzmir’in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri Vilayet önüne geldi ve Yüzbaşı Şerafettin’i temsil eden bir asker Hükümet Konağı’na Türk bayrağını çekti.

Çelik Kanatlar havada, İzmirliler yerde zeybek oynadı

Etkinlikler, havacılık gösterisi İzmir Airshow’la devam etti. Gündoğdu Meydanı’nda yapılan İzmir Airshow’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. Binlerce İzmirli gösterileri izlemek için Kordon’u doldurdu. Günbatımına kadar devam eden etkinlikte 12 farklı hava gösteri ekibi, 50’nin üzerinde hava aracıyla İzmir semalarında gösteriler yaptı. Dünyanın sekiz süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları ve "dünyanın en iyi gösteri uçuşu" ödülü sahibi Solo Türk’ün gösterisiyle başlayan hava şovunu, İzmirliler hayranlıkla izledi. Gündoğdu Meydanı’ndaki etkinliklerin başında gerçekleştirilen saygı duruşuna havada da helikopterler eşlik etti.

İlk Türk uçağı olan Hürkuş alandakileri alçak uçuş yaparak selamladı. Jandarma Çelik Kanatlar, Polis Havacılık Üzüm Salkımı Gösterisi başta olmak üzere sivil ve askeri hava gösterileriyle etkinlik devam etti. Gösterinin sonunda Gündoğdu Meydanı’nda zeybek oynayanlara Jandarma Çelik Kanatlar’ın havada eşlik etmesi İzmirliler'den büyük alkış aldı.

“Türkiye'nin her yerinde çiçekler açtıracaksınız”

Kentte gün boyu süren etkinliklerin ardından 9 Eylül kutlamaları geceye de taştı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan Fener Alayı kortejinde İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan Başkan Soyer de balkonlarda ve kortejin dışında coşkuya ortak olan yurttaşları selamladı. Gündoğdu Meydanı’ndaki etkinliklerde, Ozan Doğulu’nun DJ performansının ardından Athena sahne aldı.

İzmirliler'in çimlerde vakit geçirmeyi sevdiği Kordonboyu’nun dolduğu konserin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer sahneye çıkarak, “Bugün kurtuluşun 99. yıldönümünü kutluyoruz, çok gururluyuz ve mutluyuz. İzmir'in dağlarında çiçekler açıyor. Her biriniz o çiçeksiniz, sizler İzmir'in çiçeklerisiniz. Umudumuz sizsiniz, umudumuz büyük. Biliyorum ki Türkiye'nin her yerinde çiçekler açtıracaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

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