İZMİR'DE, 9 KİŞİYE PKK GÖZALTISI

İZMİR'de, sosyal medya hesaplarında bölücü terör örgütü PKK lehine propaganda yaptıkları ve örgüt sempatizanlarının sokak eylemlerine katılmalarını sağlamak için yönlendirmede bulundukları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin, bölücü terör örgütü PKK'nın sempatizanlarının, düzenlenmesi planlanan sokak eylemlerine katılmalarını sağlamak için sosyal medya hesaplarından propaganda yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Bu sabah saatlerinde 9 şüphelinin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 40 fişek, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Görüntü Dökümü ---------------------- - Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesinden görüntü Haber Davut CAN - Kamera Polis Kamerası İZMİR, (DHA) (Tür: Yurt)

