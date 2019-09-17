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İzmir’de 92 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 22:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 92 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından pazartesi saat 21.45’te, İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu fark etti.

İzmir’de 92 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 92 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından pazartesi saat 21.45’te, İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu fark etti. Durdurulan lastik bot içerisindeki 21 Orta Afrika, 14 Suriye, 14 Irak, 4 Somali, 2 Kongo, 2 Togo, 1 Gine, 1 Filistin, 1 Sudan, 1 Burkina Faso ve 1 Sierra Leone uyruklu olmak üzere toplam 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından salı gecesi saat 01.50’de ise İzmir ili Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen grubu fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan 92 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir’de 92 düzensiz göçmen yakalandı

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