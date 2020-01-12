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  4. İzmir'de 9,5 kilogram ağırlığında ahtapot yakalandı

İzmir'de 9,5 kilogram ağırlığında ahtapot yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 10:06 | Son Güncelleme

İzmir'de 9,5 kilogram ağırlığında ahtapot yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçıların yakaladığı 9,5 kilogramlık ahtapot vatandaşlardan ilgi gördü.

Balıkçı Mustafa Babayiğit'in yakaladığı ahtapotu satın alan balık satıcısı Zafer Ertürk, yaptığı açıklamada, ilk defa bu büyüklükte bir ahtapot gördüğünü söyledi.

Ahtapotların normalde 1 sene yaşadığını bildiği için çok şaşırdığını ifade eden Ertürk, şöyle konuştu:

"Ahtapotu Mordoğan Balık Mezatı'nda açık arttırma ile satmayı düşünüyorum. Normalde kilosu 50 liradan satılıyor ancak bunun firesi az olacağı için balık restoranları tercih edecektir, en az 500 liraya satılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
ahtapot balık balıkçı

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