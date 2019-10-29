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İzmir’de 96. yıl coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 13:02 | Son Güncelleme

Cumhuriyet’in ilanının 96.

Cumhuriyet’in ilanının 96. yıl dönümü, tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de törenlerle kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Tören alanına gelen İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte tören aracı ile vatandaşların bayramını kutladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Erdoğan’ın mesajı büyük alkış alırken İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise tören alanında günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet sayesinde ülkemiz büyük bir kalkınma ve değişim sürecine girmiş, milletimiz muasır medeniyetlere yetişme hedefinde başarılı olmuştur” dedi.
Konuşmanın ardından Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ekin Topluluğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Anadolu’dan Esintiler Halk Dansları Topluluğu farklı yörelere ait halk dansları gösterisi sundu. Vatandaşlardan büyük alkış alan gösterilerin ardından törene katılan resmi ve sivil unsurların geçişiyle tören sona erdi.

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