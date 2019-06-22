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İzmir'de aç ve susuz 45 kaçak göçmen kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 17:22 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü, İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Papaz koyu mevkisinde aralarında çocukların da bulunduğu 45 kaçak göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

İzmir'de aç ve susuz 45 kaçak göçmen kurtarıldı

ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü, İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Papaz koyu mevkisinde aralarında çocukların da bulunduğu 45 kaçak göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Urla Papaz Koyu Mevkiinde aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekleyen aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 45 kadar düzensiz göçmen İzmir Emniyet Müdürlüğü Seferihisar Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli deniz polisi ekiplerimiz tarafından kurtarıldı" denildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de aç ve susuz 45 kaçak göçmen kurtarıldıİzmir'de aç ve susuz 45 kaçak göçmen kurtarıldıİzmir'de aç ve susuz 45 kaçak göçmen kurtarıldı

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