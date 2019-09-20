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İzmir'de açık deniz balıkçılık turnuvası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:06 | Son Güncelleme

Tuna Masters Teos Balıkçılık Turnuvası kapsamında 39 tekne denize açıldı

İZMİR (AA) - Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen Tuna Masters Teos'a katılan tekneler, Sığacık Körfezi'ne açıldı.

Usta balıkçıların yanı sıra iş dünyasının da yakın ilgi gösterdiği turnuva kapsamında kayıt yaptıran 51 tekneden 39'u, en büyük balığı yakalamak için Teos Marina'dan demir aldı.

Turnuva organizatörü Murat İyriboz, gazetecilere yaptığı açıklamada bu sene Güney Afrika'dan 2, KKTC'den de 1 teknenin turnuvaya katıldığını ifade etti.

Bereketli bir sezon yaşandığını dile getiren İyriboz, "Bu seneki turnuvada yakalanacak 150 santimden küçük orkinoslar doğal yaşamı etkilememek adına yakala-bırak kategorisinde değerlendirilecek ve canlı olarak denize geri salınacak. Büyük balık peşindeyiz. Bu sene de rekor bekliyoruz. Her şey 22 Eylül günü düzenlenecek ödül töreninde belli olacak." açıklamasında bulundu.

Gökhan Çarmıklı, Turgut Konukoğlu, Mahmut Özgener, Erkut Soyak gibi iş dünyasının tanınmış isimlerinin de katıldığı yarışmada para ödüllerinin Ege Orman Vakfı'na bağışlanacağı ve "Tuna Masters Ormanı" projesinde kullanılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
sportif balıkçılık turnuvası Tuna Masters Teos

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