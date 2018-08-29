İzmir'de, 'Adaletsizliğe Karşı Şiir' okundu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 'Adaletsizliğe Karşı Şiir' temalı etkinlikte, hayatın farklı alanlarındaki adaletsizliklere karşı, birçok şairin şiiri okundu.
Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Konak Kent Konseyi ve Dünya Şiir Hareketi (WPM) üyeleri, hayatın birçok alanında görülen adaletsizliklere şiirle karşı durmak, adaleti özlenen ve aranan bir şey olmaktan ziyade hayatın gerçeği haline getirmek adına, Alsancak Vapur İskelesi önünde bir araya geldi. Şair Ataol Behramoğlu, Madımak Katliamı'nda hayatını kaybeden şair Metin Altıok'un kızı, CHP geçmiş dönem milletvekili Zeynep Altıok'un da katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan TYS İzmir Temsilcisi M. Mahzun Doğan, "Biliyoruz ki adaletsizlik her yerde. Evde, sokakta, otobüste, metroda, okullarda ve işyerlerinde. 'Gökyüzü herkesindir' ama onu bile adaletli paylaşamıyoruz. Kaynağı yaşamdaki adaletsizlikler olan olaylar, adalet salonlarına taşınıyor. Çünkü sistem adaletsizlikler üzerine kurulu, adaletsizliklerden besleniyor. Biz de bu etkinlikte, şairlerimizi dizeleriyle adalet arayışının sesi olacağız" dedi. Ardından, Dünya Şiir Hareketi Türkiye Temsilcisi ve Şair Atatol Behramoğlu, kürsüye çıkarak etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Katılımcı şairler, yazarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin güvercin uçurmasının ardından, Tuğrul Keskin, Özlem Tezcan Dertsiz, Hüseyin Yurttaş, Hülya Deniz Ünal, Asım Gönen, Hüseyin Ferhad, Namık Kuyumcu, Mehmet Hameş ve Gülce Başer'in şiirlerinin okundu.
Program, Düşgezginleri grubunun müzikleriyle son buldu.
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