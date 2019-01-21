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İzmir'de aday adaylığını açıklayan Kocaoğlu ilçe turlarına başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2019 17:33 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adayını belirlediği Kınık'a giderek aday gösterilen Ahmet Özkan'la görüştü.

İzmir'de aday adaylığını açıklayan Kocaoğlu ilçe turlarına başladı

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adayını belirlediği Kınık'a giderek aday gösterilen Ahmet Özkan'la görüştü. Kocaoğlu, "Kınık'ta yerel yönetime CHP’nin bayrağını çekmek için yapmamız gereken çalışmaları görüşmek üzere geldik" dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde, İzmir’de yeniden Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçe turlarına yeniden başladı. Aday adaylığını açıkladıktan sonra ilk ziyaretini Kınık’a gerçekleştiren Kocaoğlu, burada CHP’nin belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Özkan'a başarılar diledi. "Kınık'ta yerel yönetime CHP’nin bayrağını çekmek için yapmamız gereken çalışmaları görüşmek üzere geldik" diyen Kocaoğlu, 4 ilçede belediye başkan adayının belli olduğunu anımsatarak, "Adayımız Ahmet Özkan'a başarılar dilemek ve burada üzerimize ne düşüyorsa yapmak üzere adayımız ve ilçe başkanımızla görüşmeye geldik. Ziyaret sebebimiz budur. Benim aday adaylığım farklı bir konudur. Kınık'ta yerel yönetime CHP bayrağını çekmek için yapmamız gereken çalışmaları görüşmek üzere geldik. Kınık'ta seçimi yeniden kazanmak için burada kapı kapı çalışmaya hazırım. Kırgınlıklar varsa harç olmaya çalışacağız" diye konuştu.

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İzmir'de aday adaylığını açıklayan Kocaoğlu ilçe turlarına başladıİzmir'de aday adaylığını açıklayan Kocaoğlu ilçe turlarına başladıİzmir'de aday adaylığını açıklayan Kocaoğlu ilçe turlarına başladıİzmir'de aday adaylığını açıklayan Kocaoğlu ilçe turlarına başladı

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