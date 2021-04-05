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İzmir’de adliyeden kaçmaya çalışan zanlı olayıyla ilgili flaş gelişme

05.04.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de polis ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildiği sırada elleri kelepçeli olarak firar girişiminde bulunan ve silahla vurularak yakalanan şüpheliye yardım ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında İzmir Adliyesi önünde meydana geldi.

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İzmir’de polis ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildiği sırada elleri kelepçeli olarak firar girişiminde bulunan ve silahla vurularak yakalanan şüpheliye yardım ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında İzmir Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre E.A. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından elleri kelepçeli bir şekilde İzmir Adliyesine sevk edildiği sırada, şüpheliyle bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler planlı bir kargaşa çıkardı. Bunun üzerine şüpheli E.A., olay yerinden 35 AID 817 plakalı lüks bir araba ile kaçmaya başladı. Şüphelinin adliyenin önünden kaçma girişiminde bulunduğu aracın 200 metre ileride kaza yapması sonucu E.A., araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. E.A., viyadük ayaklarının altında bulunan çalılık alana saklanırken, şüpheliyi fark eden polis ekipleri "dur" ihtarında bulundu ve ardından havaya ateş açtı. Uyarılara aldırmadan kaçmaya çalışan E.A., polis ekipleri tarafından bacaklarından vurularak yakalandı. E.A.’nın bacak bölgesinden 3 kurşun yarası aldığı öğrenilirken, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 2 şüpheli daha gözaltında
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, E.A. isimli şahsın kaçması için çıkarılan kargaşa ile ilgili K.V. ve H.K. isimli iki kişiyi daha gözaltına aldı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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