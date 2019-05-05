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İzmir'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 17:51 | Son Güncelleme

İzmir'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi.

Kentte kısa bir süre etkisini gösteren fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Vali Kazım Dirik Caddesinde bir ağaç şiddetli fırtına nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta hasar oluşurken, olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin devrilen ağacı kaldırmasının ardından yol ulaşıma yeniden açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ fırtına itfaiye polis

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