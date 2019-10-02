İzmir'de ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu, Zonguldak'ta toprağa verildi

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/KOZLU(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’tan sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için 11 Ağustos’ta İzmir’e giden ve 48 gün sonra Çeşme ilçesinde ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu Kıyar(23), memleketi Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mutlu Kıyar’ın ölümündeki sır perdesini aralamak için soruşturmasını sürdürüyor.

Geçen 11 Ağustos’ta sosyal medya üzerinden tanıştığı Y.G. ile görüşmek için İzmir’e giden Mutlu Kıyar’dan bir daha haber alamayan Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese köyünde yaşayan ailesi, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. İzmir’e gitmeden önce babası Mustafa Kıyar’a, “Baba ben İzmir’de bir kızla tanıştım, onunla evlenmek istiyorum. İzmir’e gitmem lazım" diyen Mutlu Kıyar, geçen 28 Eylül’de ormanlık alanda kaçak göçmene arayan polis ekipleri tarafından ağaca asılı halde ölü bulundu. İzmir’e giden Mustafa Kıyar, en az bir ay kadar önce öldüğü tespit edilen oğlunun cesedini teşhis etti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından Mutlu Kıyar’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Mutlu Kıyar’ın cenazesi, memleketi Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese köyündeki evine getirildi. Alınan helallik ve okunan duaların ardından Mutlu Kıyar’ın cenazesi, öğle namazı sonrası toprağa verildi. Baba Mustafa Kıyar ve iki ağabeyi taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailenin Mutlu Kıyar’ı ölümüyle ilgili sosyal medyada kendini 'Y.G.' olarak tanıtan, jandarmanın araştırması sonucu gerçek adı T.D.(19) olduğu ve sosyal medyadaki fotoğraflarının sahte olduğu ortaya çıkan genç kadından şikayetçi olduğu öğrenildi. T.G.’nin kullandığı cep telefonu numarasının Mutlu Kıyar’ın cep telefonundan gelen sinyalin kesilmesinin hemen ardından kapatıldığı tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir alışveriş merkezinden ip aldığı tespit edilen Mutlu Kıyar’ı ölüme götüren nedenlerin ortaya çıkarılması için soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi.

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