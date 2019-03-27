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İzmir'de AK Parti seçim afişlerine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 13:26 | Son Güncelleme

AK Parti Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk: - "Son derece çirkin bir saldırı, Bornova'ya, demokrasiye, siyasi partilerin ahlakına uymayan bir davranıştır. Bunu yapanları kınıyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk'ün fotoğrafları ile parti ambleminin bulunduğu çok sayıda afişe zarar verildi.

Alınan bilgiye göre, saat 01.00 sıralarında Evka-3 semtinde devriye görevi yapan gece bekçileri, refüjde asılı AK Parti afişlerine zarar veren kişiye müdahale etti.

Polis merkezine götürülen zanlı, "Mala zarar vermek" suçundan yapılan işlem sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

- "Seçimi kaybedeceklerini anladılar"

AK Parti Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk de olaydan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Gençtürk, kalabalık bir grubun astıkları afişlere saldırdığını, bu anların MOBESE kamerası kayıtlarına da yansıdığını savundu.

Gençtürk, şöyle konuştu:

"Bornova genelinde, parti amblemi ve fotoğrafımın yer aldığı çıtalı afişlerden astık. CHP Gençlik Kolları üyesi olduğunu tespit ettiğimiz kalabalık bir grup bu afişlerin yüzlercesini kırdı. Son derece çirkin bir saldırı, Bornova'ya demokrasiye, siyasi partilerin ahlakına uymayan bir davranıştır. Bunu yapanları kınıyoruz. CHP'nin bir telaşı var. Çünkü bu seçimi kaybedecekler. Biz bu seçimi alacağız diye telaşa düştüler ve resimlerimizi parçalamaya başladılar."

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