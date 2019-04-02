İzmir’de AK Parti’den 25 ilçede usulsüzlük itirazı

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 25 ilçede toplam 3 bin 800 sandıkta usulsüzlük tespit ettiklerini ve buna ilişkin ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, usulsüzlükler tespit ettiklerini açıkladı. Şengül, “İl Başkanlığımızda görevli ekipler, 31 Mart akşamından itibaren sandık sonuçlarını tek tek incelemeye aldı. Bunun neticesinde, İzmir’in birçok ilçesinde oylarımızın başka partilere kaydırıldığını tespit ettik. Bu yanlışlıkların düzeltilmesi için ilçe seçim kurullarına başvurumuzu yaptık. Örneğin, Karşıyaka’da itirazımız kabul edildi ve inceleme neticesinde diğer partilere yazılan 800 oyumuzu geri aldık. Gaziemir’de 530, Bergama’da 200 oyumuzu bu şekilde düzelttik. Ayrıca geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi için de talebimizi ilettik. Kemalpaşa, Beydağ ve Tire gibi ilçelerimizde oy farkı çok az. Bunu göz önüne aldığımızda, yaptığımız bu itirazlar İzmir’in iradesinin tam olarak yansıması açısından büyük önem taşıyor. İzmir halkı ne karar verdiyse, başımızın üstünde yeri var. Bizler, 1 oy bile sapmadan, sonuçların hakkaniyetli olarak sandığa yansıması için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

