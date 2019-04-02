HABER

İzmir’de AK Parti’den 25 ilçede usulsüzlük itirazı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 18:33 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 25 ilçede toplam 3 bin 800 sandıkta usulsüzlük tespit ettiklerini ve buna ilişkin ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını söyledi.31 Mart yerel seçimlerin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, usulsüzlükler tespit ettiklerini açıkladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 25 ilçede toplam 3 bin 800 sandıkta usulsüzlük tespit ettiklerini ve buna ilişkin ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, usulsüzlükler tespit ettiklerini açıkladı. Şengül, “İl Başkanlığımızda görevli ekipler, 31 Mart akşamından itibaren sandık sonuçlarını tek tek incelemeye aldı. Bunun neticesinde, İzmir’in birçok ilçesinde oylarımızın başka partilere kaydırıldığını tespit ettik. Bu yanlışlıkların düzeltilmesi için ilçe seçim kurullarına başvurumuzu yaptık. Örneğin, Karşıyaka’da itirazımız kabul edildi ve inceleme neticesinde diğer partilere yazılan 800 oyumuzu geri aldık. Gaziemir’de 530, Bergama’da 200 oyumuzu bu şekilde düzelttik. Ayrıca geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi için de talebimizi ilettik. Kemalpaşa, Beydağ ve Tire gibi ilçelerimizde oy farkı çok az. Bunu göz önüne aldığımızda, yaptığımız bu itirazlar İzmir’in iradesinin tam olarak yansıması açısından büyük önem taşıyor. İzmir halkı ne karar verdiyse, başımızın üstünde yeri var. Bizler, 1 oy bile sapmadan, sonuçların hakkaniyetli olarak sandığa yansıması için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kediye özel 'sepetli asansör' Kediye özel 'sepetli asansör'
Zonguldak'ta iki beldedeki geçersiz oylar tekrar sayılıyorZonguldak'ta iki beldedeki geçersiz oylar tekrar sayılıyor
Kelkit'te seçim sonuçlarına itirazKelkit'te seçim sonuçlarına itiraz

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.