İzmir'de AK Parti'den CHP'ye ziyaret

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i ziyaret etti. AK Parti İzmir İl Başkanlığına atanmasının ardından kendisini ziyarette bulunan Deniz Yücel'e iade ziyaretine giden Sürekli'ye il başkan yardımcıları eşlik etti. Kerem Ali Sürekli, İzmir için önemli konularda CHP ile irtibatta olduklarını belirterek, "Aramızdaki kırmızı hat açık. Ziyaretimizde İzmir gündemini de değerlendiriyoruz. Bu görüşmelerimiz devam edecek. Önceliğimiz İzmir." dedi. Belediyelerin icraatlarına katkılarını sürdüreceklerini, kenti ilgilendiren konularda ortak çalışacaklarını aktaran Sürekli, şöyle konuştu: "Hükümetimizin İzmir'deki projelerine CHP'nin bakışını da takip edeceğiz. Gündemde şehir hastaneleri konusu var. Vatandaşlara da sivil toplum kuruluşlarına da CHP'ye de çalışmalarımızı anlatacağız. Onların da talepleri olabilir, taleplerini Ankara'da bakanlıklara götürürüz. Bu seçimsiz bir dönem, fazla politika yapıp ortamı gererek siyaset yapmanın anlamı yok. İcraat yapalım."

- Orman yangını konusu görüşüldü CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise AK Parti İl yönetimini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirerek, "İzmir'e borcumuz var. İzmir'i ilgilendiren her konuda genelde ve yerelde uyumlu çalışmamız gerekiyor." diye konuştu. Gerçek anlamda çoğulcu katılımcı bir demokrasiyi hedeflediklerini vurgulayan Yücel, İzmir'in gündemindeki konuları birlikte değerlendirmek istediklerini, yakın zamanda büyük hasara yol açan orman yangınlarının da bu konular arasında yer aldığını dile getirdi. Yücel, orman yangınları ve sebepleri konusunda bilgi kirliliği olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Orman yangınlarını istişare etmemiz ve benzer konularda bu kadar vahim sonuçlar olmaması için eş güdüm içinde çalışmamız lazım. İnsan olarak İzmirli olarak ciğerimiz yanıyor. Sık diyalog kurarsak daha etkili olabiliriz." Deniz Yücel, konuşmasında, İzmirlilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda evlerini Türk bayraklarıyla donatmasını isteyerek, "30 Ağustos ile problemi olanlara bunun en iyi mesaj olacağını düşünüyorum." dedi.