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İzmir'de AK Parti'den "Cumhuriyet Bayramı" filmi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2018 14:27 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan ve sosyal medyada yayımlanan "Cumhuriyet" filmi 2 günde 48 milyon izleyiciye ulaştı

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel hazırladığı "Cumhuriyet" filminin, sosyal medyada 2 günde 48 milyon izleyiciye ulaştığı bildirildi.

İl başkanlığından yapılan açıklamada, 85 yıl önce Uşak'ta çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" yazılı pankartın taşındığı fotoğraftan yola çıkarak, bir film çekildiği belirtildi.

Film çekimlerinin Kemalpaşa'da gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, 26 Ekim Cuma günü "Cumhuriyetimizin değerini biliyoruz, Bayramımız kutlu olsun" mesajıyla resmi hesaplardan paylaşıldığı ve bugün itibarıyla 2 milyondan fazla izleyiciye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhuriyet'in herkesin ortak değeri olduğunu belirterek, filmin yayılmasının ardından çok olumlu tepkiler aldıklarını aktardı.

Şengül, film çekimleri sırasında da adeta tarihe yolculuk yapıldığını ve filmde oynayan herkesin de o duyguyu hissettiğini bildirdi.

Cumhuriyet kurulurken sağlanan birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Şengül, "Hangi siyasi görüşten, yaşam tarzından ve inançtan olursa olsun geçmişte bu topraklarda olup, geleceği de bu topraklarda olan insanlar öncelikle birbirlerine ön yargısız davranmalı. Kimse birbirini yargılamamalı. Herkesin birbirine sevgiyle, bu toprakların bize kattığı manevi değerlerle yaklaşması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

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