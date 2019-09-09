İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyenin Karabağlar yangınıyla ilgili PKK'nın kınanmasına ilişkin verdiği önerge reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin eylül ayı birinci oturumu, Başkan Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'ın, "Karabağlar ve Menderes bölgesindeki yangınları çıkaran eli kanlı PKK terör örgütü ve bu örgütü destekleyen tüm siyasi parti, kuruluş, kurum, sivil toplum örgütü ve basın organları ile bu örgütü kullanan uluslararası güçler ve yabancı devletleri İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak lanetliyoruz." metniyle kınanmasına ilişkin meclis gündemine sunduğu önerge görüşüldü. CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu, Çalışkan'ın verdiği önergeye tepki gösterdi. Tüm siyasilerin PKK terörünü lanetlediğini belirten Özuslu, "Orman yangını ile alıp başka bir noktaya doğru götürmenin ne orman yangınına faydası var ne bu meclise ne de bizim devletimizin PKK ile yaptığı mücadeleye. Burada hiç kimsenin, ne benim ne de CHP'li arkadaşlarımın PKK konusunda ortaya koydukları tavrı yargılamaya, bu tavrın herhangi bir şekilde tartışmaya açmasına gönlümüz razı değil. Netiz bu konuda, tereddüt olan bir konu değil. Bu belanın hepimiz tarafından anlaşıldığını, bu noktada ortak olduğumuz konusunda bir tereddüt yok." ifadesini kullandı.

Çalışkan ise meclis çatısında olup da PKK'ya kimsenin destek vereceği konusunda bir şüphesinin olmadığını ama toplumda orman yangınları kadar PKK konusunda da ciddi bir hassasiyet bulunduğunu söyledi. "İzmir'i yakanları protesto edelim" dediğini vurgulayan Çalışkan, "Önerilerimle ilgili bir şeyler söylenseydi daha mutlu olurdum." ifadesini kullandı. Çalışkan'ın meclis gündemine sunduğu önerge, AK Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarının kabul oylarına karşı, CHP grubunun oylarıyla reddedildi. Oylamada, Çalışkan'ın verdiği PKK'nın şehit ettiği İzmirli polis, asker, öğretmen ve tüm kamu görevlileri ile sivil vatandaşların ailelerine yardım edilmesi, çocuklarının okutulması için yardım düzenlenmesi konusunda banka hesabı açılması için gerekli mecralardan izin alınması önergeleri de reddedildi. Soyer ise verilen önergeler nedeniyle gündeme geçemediklerine değinerek, şunları kaydetti: "Meclis üyelerince hazırlanan bu önergeler bundan sonra en az 24 saat önce meclis başkanlığına sunulacak. Bundan sonra son dakikada hiçbir şeyi gündeme almayacağım. 24 saat önce önergeyi verdiğiniz takdirde biz de bunu değerlendireceğiz. Hiç gündemimizde olmayan onlarca şeyi dinledik ama bunun bir sonu yok. Siz konuşun, onlar size yanıt versin derken meclisi kapatıp gidelim."