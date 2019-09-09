HABER

İzmir'de AK Parti'nin "PKK'yı kınama" önergesi reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 23:16 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyenin Karabağlar yangınıyla ilgili PKK'nın kınanmasına ilişkin verdiği önerge CHP'nin oylarıyla reddedildi - AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan: - "Önerilerimle ilgili bir şeyler söylenseydi daha mutlu olurdum"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyenin Karabağlar yangınıyla ilgili PKK'nın kınanmasına ilişkin verdiği önerge reddedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin eylül ayı birinci oturumu, Başkan Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'ın, "Karabağlar ve Menderes bölgesindeki yangınları çıkaran eli kanlı PKK terör örgütü ve bu örgütü destekleyen tüm siyasi parti, kuruluş, kurum, sivil toplum örgütü ve basın organları ile bu örgütü kullanan uluslararası güçler ve yabancı devletleri İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak lanetliyoruz." metniyle kınanmasına ilişkin meclis gündemine sunduğu önerge görüşüldü.

CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu, Çalışkan'ın verdiği önergeye tepki gösterdi.

Tüm siyasilerin PKK terörünü lanetlediğini belirten Özuslu, "Orman yangını ile alıp başka bir noktaya doğru götürmenin ne orman yangınına faydası var ne bu meclise ne de bizim devletimizin PKK ile yaptığı mücadeleye. Burada hiç kimsenin, ne benim ne de CHP'li arkadaşlarımın PKK konusunda ortaya koydukları tavrı yargılamaya, bu tavrın herhangi bir şekilde tartışmaya açmasına gönlümüz razı değil. Netiz bu konuda, tereddüt olan bir konu değil. Bu belanın hepimiz tarafından anlaşıldığını, bu noktada ortak olduğumuz konusunda bir tereddüt yok." ifadesini kullandı.

Çalışkan ise meclis çatısında olup da PKK'ya kimsenin destek vereceği konusunda bir şüphesinin olmadığını ama toplumda orman yangınları kadar PKK konusunda da ciddi bir hassasiyet bulunduğunu söyledi.

"İzmir'i yakanları protesto edelim" dediğini vurgulayan Çalışkan, "Önerilerimle ilgili bir şeyler söylenseydi daha mutlu olurdum." ifadesini kullandı.

Çalışkan'ın meclis gündemine sunduğu önerge, AK Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarının kabul oylarına karşı, CHP grubunun oylarıyla reddedildi.

Oylamada, Çalışkan'ın verdiği PKK'nın şehit ettiği İzmirli polis, asker, öğretmen ve tüm kamu görevlileri ile sivil vatandaşların ailelerine yardım edilmesi, çocuklarının okutulması için yardım düzenlenmesi konusunda banka hesabı açılması için gerekli mecralardan izin alınması önergeleri de reddedildi.

Soyer ise verilen önergeler nedeniyle gündeme geçemediklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Meclis üyelerince hazırlanan bu önergeler bundan sonra en az 24 saat önce meclis başkanlığına sunulacak. Bundan sonra son dakikada hiçbir şeyi gündeme almayacağım. 24 saat önce önergeyi verdiğiniz takdirde biz de bunu değerlendireceğiz. Hiç gündemimizde olmayan onlarca şeyi dinledik ama bunun bir sonu yok. Siz konuşun, onlar size yanıt versin derken meclisi kapatıp gidelim."

- "Kardeşinizin o makamda olmasını doğru bulmuyoruz"

Toplantıda ayrıca belediye bütçesinden İzmir Turizm Tanıtım Vakfı'na 8 milyon 948 bin liranın aktarılması tartışma yarattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Soyer'in kardeşinin vakıfta genel sekreter olduğunu hatırlatarak, "Yapısal anlamda kardeşinizin gönüllü ya da gönülsüz ücret karşılığı ya da ücretsiz o makamda olmasını doğru bulmuyoruz. O para karşılığında sadece video hazırlanacak. Biz İzmir'in tanıtılması konusunda karşı duruş sergilemiyoruz. Biz bunun bir vakıf üzerinden yapılmasına karşıyız." şeklinde konuştu.

Soyer, meselenin kardeşi olmadığını ve AK Parti'nin bu kararı siyasete alet ettiğini savundu.

Önerge, AK Parti'nin ret oylarına karşı oy çokluğuyla geçti.

PARTNERUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladıUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladı
Yeni öğrencilere simit atma geleneği tepki çektiYeni öğrencilere simit atma geleneği tepki çekti
Öğretmenleri değişince okula gitmedilerÖğretmenleri değişince okula gitmediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir büyükşehir belediyesi kınama

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde Halit'i öldüren katillerle ilgili akılalmaz detay!

İstiklal Caddesi'nde Halit'i öldüren katillerle ilgili akılalmaz detay!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

9 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

9 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emine Bulut'un kızına yapılan yardımlarla ilgili şaşırtan açıklama!

Emine Bulut'un kızına yapılan yardımlarla ilgili şaşırtan açıklama!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.