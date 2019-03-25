İzmir'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, AK Parti'nin seçim ofisinin camlarını taş atarak kıran ve sonrasında AK Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Adayını darbeden 2 zanlı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi seçim ofisinin önüne gelen Ş.E. ve M.G, attıkları taşla seçim ofisinin camlarını kırdı.

Seçim ofisinde bulunan AK Parti Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan'la tartışan ve onu darbeden zanlılar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polise başvurarak şüphelilerden şikayetçi olan Urhan, seçim ofisinin taşlandığı bilgisini alması üzerine buraya geldiğini; mahalleden tanıdığı, Karşıyaka Belediyesinde çalışan 2 kişiyle karşılaştığını ifade etti.

İfadesinde, Ş.E ve M.G'ye "Camları siz mi kırdınız?" diye sorduğunda "Evet biz kırdık, ne olacak?" cevabını aldığını aktaran Urhan, zanlıların kendisini darbettiğini belirterek onlardan şikayetçi ve davacı oldu.

- "Bu sefer güçlüyüz, HDP ile beraberiz"

Urhan'ın polise verdiği ifadede, "Ofisi taşlayanlardan Ş.E bana, 'Sen CHP'den AK Parti'ye geçtin. Biz bak bu sefer güçlüyüz, HDP ile beraberiz' deyince, ben de kendisine 'Siz nasıl teröristlerin desteklediği partiyle beraber olursunuz?' dedim. Bunun üzerine Ş.E suratıma bir yumruk attı. Yanındaki M.G de ceketimden çekip yırttı. Bana ikisi birden saldırınca aramızda boğuşma yaşandı. Boğuşma esnasında iki diz kapağımdan yaralandım. O sırada polisler geldi. Şahısları alıp karakola götürdüler. Ben de gidip doktor raporumu aldıktan sonra polis merkezine geldim." sözleri yer aldı.