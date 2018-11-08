İzmir'de akaryakıt istasyonundaki cinayetin zanlısı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda sırtından bıçakladığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Mustafa Kemal Mahallesi İsmail Sivri Sokak'taki bir akaryakıt istasyonunda özel güvenlik görevlisi Umut Özdemir'i (27) sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan N.A'nın (21), İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
İzmir Adliyesine sevk edilen zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
- Olay
Buca ilçesinde dün gece meydana gelen olayda, Umut Özdemir'i sırtından bıçaklayan N.A, olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınmış, cinayet anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.
Zanlının, teyzesinin kızının eski nişanlısı olduğu öğrenilen Umut Özdemir'i, kuzenini rahatsız etmeye devam ettiği düşüncesiyle bıçakladığını söylediği öğrenilmişti.
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