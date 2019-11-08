İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi'ndeki tır otoparkında bulunan bir tankerde, kaçak akaryakıt bulunduğu ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Tankerde yapılan aramada, 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili K.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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