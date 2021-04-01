HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İzmir’de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

01.04.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karabağlar ilçesinde akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün saat 20.45 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9044 Sokak’ta meydana geldi.

1/

İzmir’in Karabağlar ilçesinde akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 20.45 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9044 Sokak’ta meydana geldi. Akraba olan Kadir Sait B. (27) ile Cengiz Gezici (35) arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Sait B., yanında bulunan bıçakla Cengiz Gezici’yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, kanlar içerisinde kalan Gezici bir araç ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gezici, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirdi.
Cinayet şüphelisi Kadir Sait B’nin emniyetteki ilk ifadesinde, akrabası olan Cengiz Gezici ile küfürleşme sebebiyle kavga ettikleri, kavga sırasında akrabasını öldürmek istemediğini ve Gezici’nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söylediği öne sürüldü. Kadir Sait B., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı
Afrin’de 2 kadın canlı bomba etkisiz hale getirildiAfrin’de 2 kadın canlı bomba etkisiz hale getirildi
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı

20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı

Mansur Yavaş'tan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Mansur Yavaş'tan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden çoban Siirt’te defnedildi

PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden çoban Siirt’te defnedildi

Kendilerini MİT ve Emniyet görevlisi gibi tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Kendilerini "MİT'çiyiz" diye tanıtıp koruma ordusuyla dolaşıyorlardı! Yakalandılar

Afrin’de 2 kadın canlı bomba etkisiz hale getirildi

Afrin’de 2 kadın canlı bomba etkisiz hale getirildi

Kırklareli’nde iki belde belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Aynı ilden iki başkan koronaya yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.