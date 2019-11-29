İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması

İZMİR (AA) - Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasının kabul edilemez bir olay olduğunu, büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Arda, meclis üyeleriyle birlikte belediye toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, ilçede hiçbir şekilde kabul edemeyecekleri bir olayın yaşandığını söyledi.

Bu tip bir olayın ilçelerinde yaşanmasının şaşkınlığını yaşadıklarını anlatan Arda, Balkanlar ve Anadolu'nun birçok yerinden göç alan ilçede çok farklı kültürlerin bugüne kadar barış, hoşgörü ve uyum içinde yaşadığını aktardı.

Olayın sorumlularının bir an önce bulunması için kaymakam ve ilçe emniyet müdürüyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Arda, şöyle konuştu:

"Tek vücut olarak bu provokatif eylemin faillerinin bulunması için çalışıyoruz. Alevi yurttaşlarımıza yönelik bu tip saldırıları kabul etmemiz mümkün değil. Bu ülkenin birliğini tehdit eden bu tip eylemlere yönelik tavrımız her zaman nettir. Bu olaydan dolayı rencide olan Alevi yurttaşlarımızın bir kez daha yanında olduğumuzu ifade etmek isterim."