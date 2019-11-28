İzmir'de Alevilere yönelik duvara yazılan ayrımcı sözlerle ilgili Vali açıklama yaptı: "Mezhepsel bir durum değil, asayiş olayı"

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların yaşadığı mahallede duvarlara çarpı işareti konup ayrımcı söylemlerin duvara yazılması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların oturduğu Yeşil Mahallesi'nde bazı evlerin duvarlarına "Defol Alevi" yazılması üzerine sosyal medyada 'Aleviyim' etiketiyle bir kampanya başlatıldı.

Bu etiketin altında yapılan paylaşımlarda bu durum kınandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da bu etiket altında, "Bu toprakların kadim hikayesinin bazen hüzünlü bazen neşeli türküleriyiz hepimiz. #Aleviyim, Sünniyim, Kürdüm, Türküm, Lazım, Çerkez'im, hep birlikte Türkiyeyim." dedi.

https://twitter.com/mahirunal/status/1199804197853679621?s=20