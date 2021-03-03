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  4. İzmir’de alevlere teslim olan evdeki yaşlı çifti komşuları kurtardı

İzmir’de alevlere teslim olan evdeki yaşlı çifti komşuları kurtardı

03.03.2021 00:15 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Gaziemir ilçesinde 2 katlı bir binanın teras katındaki evde çıkan yangın paniğe neden olurken, yaşlı bir çift komşuları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Irmak Mahallesi 35 Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın teras katında Mustafa A.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde 2 katlı bir binanın teras katındaki evde çıkan yangın paniğe neden olurken, yaşlı bir çift komşuları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Irmak Mahallesi 35 Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın teras katında Mustafa A. (90) ve Sıdıka A. (88) çiftine ait evden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden çiftin yardımına komşuları koştu. Çift komşuları tarafından evden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucu alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken ev yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yangının klimadan çıktığı değerlendirilirken, hafif şekilde yaralanan çift Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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