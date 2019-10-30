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İzmir’de alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında polis tarafından yapılan operasyonda 16 parça tarihi eser ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.Karşıyaka ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde, tarihi eser alışverişi yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezinin otoparkına operasyon düzenledi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında polis tarafından yapılan operasyonda 16 parça tarihi eser ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.
Karşıyaka ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde, tarihi eser alışverişi yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezinin otoparkına operasyon düzenledi. Yapılan baskında 4 Lidya dönemine ait altın gümüş karışımı sikke, 6 Helenistik, Roma, Bizans dönemine ait gümüş sikke, 5 takı parçası ve 1 mühür olmak üzere 16 parça tarihi eser ele geçirildi. Yapılan incelemede eserlerin orijinal olduğu belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan A.A. isimli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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