HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de alkollü olduğu ileri sürülen koca dehşet saçtı

İzmir’de alkollü olduğu ileri sürülen koca dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 21:34 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde evde alkol aldıkları ileri sürülen çift arasında tartışma çıktı.

İzmir’de alkollü olduğu ileri sürülen koca dehşet saçtı

İzmir’in Konak ilçesinde evde alkol aldıkları ileri sürülen çift arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada alkollü kocanın defalarca bıçakladığı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evde alkol alan Sinan D. ve eşi Aysun K. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 çocuk annesi Aysun K., kocası tarafından defalarca bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince talihsiz kadın İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan koca ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye akın eden çiftin yakınları sinir krizleri geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist öldürüldüMSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Ermenistan’dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun
Ermenistan’dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Yol üzüm tarlasına döndü! Balıkesir'de feci kaza
Yol üzüm tarlasına döndü! Balıkesir'de feci kaza
Bingöl’de ilçeyi sinekler istila etti! İş yerleri kepenk kapatmak zorunda kaldı
Kenti sinekler istila etti! 'Nerede ışık varsa girmeye başladılar'
Bakan Koca, Azeri mevkidaşı ile görüştü
Bakan Koca, Azeri mevkidaşı ile görüştü
Kademeli mesaiye rağmen İstanbul'da trafik yoğunluğu değişmedi
Kademeli mesaiye rağmen İstanbul'da trafik yoğunluğu değişmedi
Son dakika: MSB kahreden haberi duyurdu! 1 asker şehit
Şehidin kimliği ve memleketi belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.