İzmir’de alkollü sürücü, polis memurunu yaraladı

İzmir’in Bornova ilçesinde alkollü bir sürücü, uygulama yapan polis memuruna aracıyla çarparak yaraladı. Yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, polis tarafından yakalandı.

Yeni yılın ilk dakikalarında meydana gelen kaza, Mevlana Mahallesi 1071 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta uygulama yapan polis ekipleri, E.G. idaresindeki 35 AR 9824 plakalı motosikleti durdurdu. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün evraklarını incelediği sırada başka bir otomobil sürücüsüne de ’dur’ ihtarında bulundu. Otomobilin yavaşladığı sırada E.M. idaresindeki X 0923 KA plakalı otomobil, önündeki yavaşlayan araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 35 PIK 01 plakalı otomobil, önce polis memuru Servet Ç.’ye sonra da motosiklet ve 35 A 74392 plakalı polis aracına çarparak durabildi. Kazada polis memuru Servet Ç. yaralanırken, polis memuru olay yerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaya olarak kaçmaya çalıştı

Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan yabancı plakalı aracın sürücüsü, motosiklet sürücüsü ve diğer polisler tarafından yakalandı. Kazaya sebep olan sürücü E.M.’nin 110 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis aracı ve diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

