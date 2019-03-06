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İzmir’de alkollü sürücü refüje daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 03:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı kamyonet refüje daldı.

İzmir’de alkollü sürücü refüje daldı

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı kamyonet refüje daldı. Ağaca çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Buca istikametine seyir halinde olan ve Süleyman S’nin idaresindeki 35 K02936 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüje çıkan kamyonet ağaca çarparak durabildi. Sürücü, Süleyman S. ise kazada ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Süleyman S’nin yapılan alkol kontrolünde 167 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza nedeniyle caddedeki trafik akışı bir süre tek şeritten verilirken, kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

İzmir’de alkollü sürücü refüje daldı

İzmir’de alkollü sürücü refüje daldı

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