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İzmir'de altyapı çalışmaları sırasında patlayan su borusu tamir edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 00:08 | Son Güncelleme

İzmir'de altyapı çalışmaları sırasında patlayan su borusu tamir edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında patlayan ve sokakları su altında bırakan ana su borusu tamir edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki yol yapım çalışması sırasında İZSU'ya ait 300 milimetre çapındaki çelik içme suyu borusunun patlaması nedeniyle oluşan hasarın, ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahaleyle giderildiği belirtildi.

Patlayan borunun hızlı bir şekilde onarıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgedeki aboneleri etkileyen su kesintisi yaşanmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İZBETON ekipleri de çalışmalara destek vererek bölgedeki vatandaşların mağduriyetini gidermek için yoğun çaba harcadı. Suyun akışı ile ızgara ve kanalizasyon hattına giren malzemeler, İZSU ekiplerince temizlendi ve hattın tıkanması önlendi."

Açıklamada, ana borunun patlaması sonrası şiddetli akan suyla birlikte yüzeydeki toprağın İzmir Körfezi'ne sürüklenmesinin, deniz üzerinde yarattığı bulanıklığın geçici olduğu ve endişe edecek bir durum olmadığı aktarıldı.

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