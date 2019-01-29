İzmir’de ambulans yoldan çıktı: 5 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir ambulans bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı. Aracın içinde bulunan 6 sağlık personeli yaralandı.

Olay bugün saat 14.30 sularında Altınyol’da meydana geldi. Konak’tan Karşıyaka yönüne giden Aliağa Belediyesine ait 35 NEL 01 plakalı ambulans bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak yolun yanındaki çimenlik alana düştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. İçerisinde hasta olmadığı belirlenen ambulansta yolculuk yapan şoför ve 4 sağlık personeli Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



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