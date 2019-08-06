HABER

İzmir’de amonyak gazı faciası: Zehirlenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 07:56 | Son Güncelleme

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir tavuk fabrikasında soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından etkilenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Bağyurdu Mahallesi’nde bir tavuk fabrikasının parça paket bölümünde gece vardiyasında çalışan 25 işçi, bulantı, kusma ve nefes darlığı yaşadıkları gerekçesi ile fabrika yetkililerine başvurdu.Durumun bildirilmesi üzerine işçiler, fabrikaya gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir tavuk fabrikasında soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından etkilenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağyurdu Mahallesi’nde bir tavuk fabrikasının parça paket bölümünde gece vardiyasında çalışan 25 işçi, bulantı, kusma ve nefes darlığı yaşadıkları gerekçesi ile fabrika yetkililerine başvurdu.
Durumun bildirilmesi üzerine işçiler, fabrikaya gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından zehirlendiği belirlendi.
Öte yandan, gazdan etkilenen 12 işçinin İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine sevk edileceği aktarıldı.
İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

PARTNERAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktıAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktı
Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!
Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralıBaşkent’te feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Artık tam anlamıyla resmi! Krizde yeni gelişme!

Artık tam anlamıyla resmi! Krizde yeni gelişme!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı

Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.