İzmir'de anıt ağaç evin çatısına devrildi

Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesindeki bir mescidin bahçesindeki anıt ağaç, kuvvetli lodosun etkisiyle iki katlı evin çatısına devrildi.

Tire ilçesinde şiddetli lodos, Dere Mahallesi'ndeki bir mescidin bahçesinde bulunan yaklaşık 200 yıllık anıt ağacı devirdi. 15 metre uzunluğundaki ağaç, büyük bir gürültüyle Mustafa Kulp'a ait iki katlı evin çatısına devrildi. Çatıda hasar oluşurken, olayla ölen ya da yaralanan olmadı. Tire Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2 vinç ile devrilen ağacı kaldırdı. Evine yıldırım düştüğünü sanan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Kulp (46), ağacı görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Ağacın restorasyonuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililerin geçen günlerde bu bölgede başka bir ağacı kurtardığını söyleyen Kulp, "Anıtlar Kurulu'ndan gelecek izin doğrultusunda bu ağacın da restorasyonunun yapılacağı söylenmişti. Biz tehlikeyi önceden fark edip, defalarca dilekçe vermiş olmamıza rağmen hiçbir tedbir alınmadı. Canımız mı önemli ağaç mı? Evimin çatısı çöktü" dedi. Kulp, uğradıkları maddi zararın karşılanmasını ve evlerinin onarılmasını istedi.

Tire Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Birtan Armağan, "Ağacı kaldırdık. Ortasından kırıldığı görüldü. Tekrar dikimin mümkün olmadığını tespit ettik. 2016 yılında Anıtlar Kurulu'na konuyla ilgili yazı yazıp, ağacın dayanıksız olduğunu bildirmiştik. Ancak bu zamana kadar bir şey yapılmadı. Başkanımız Tayfur Çiçek, ailenin zarar gören evinin tadilat masraflarının karşılanması için talimat verdi" dedi.

